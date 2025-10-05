الكيلاني تبحث تسريع صرف «منحة الزوجة والأولاد»

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبو بكر الكيلاني، اجتماعًا اليوم مع مدير إدارة منحة الزوجة والأولاد، حمزة الكراتي، لمناقشة الترتيبات النهائية الخاصة بصرف منحة الزوجة والأولاد، وكذلك متابعة الإجراءات التنسيقية مع الجهات ذات العلاقة بهدف تسريع عملية الصرف وضمان وصول المنحة إلى مستحقيها في جميع المناطق.

وخلال الاجتماع، قدّم الكراتي تقريرًا مفصلًا حول سير العمل في هذا الملف، موضحًا أنه تم استكمال تجهيز قوائم صرف منحة الأولاد دون سن الثامنة عشرة، وإحالتها إلى ديوان المحاسبة لمراجعتها.

كما أشار إلى استكمال مطابقة بيانات منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة بالتنسيق مع وزارتي المالية والعمل، بالإضافة إلى صندوقي الضمان والتضامن الاجتماعي.

وشددت الكيلاني على ضرورة الالتزام بدقة البيانات وتعزيز الشفافية في مختلف مراحل العمل، مؤكدة أن الوزارة تعطي ملف منحة الزوجة والأولاد أولوية قصوى ضمن برامجها الخاصة بالحماية الاجتماعية.

وأضافت أن هذا الاهتمام يأتي لضمان انتظام صرف المنحة وتحقيق العدالة في توزيع الاستحقاقات على كافة المواطنين.

الشؤون الاجتماعية تسلم صكوك بدل الإيجار لمهجري المنطقة الشرقية ضمن برامج الحماية الاجتماعية

في إطار جهودها المستمرة لدعم الفئات المتضررة، سلمت وزارة الشؤون الاجتماعية، وبمتابعة من الوزيرة وفاء أبو بكر الكيلاني، صكوك بدل الإيجار لمهجري المنطقة الشرقية، في خطوة تهدف إلى تخفيف معاناة المهجرين ودعم استقرارهم المعيشي.

وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الوزارة لمساندة الأسر المتضررة، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استدامة هذه الجهود وتحقيق الأهداف الإنسانية والاجتماعية، وتلبية احتياجات المهجرين بشكل مستمر.

وتعد هذه المبادرة جزءاً من جهود حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة، والتي تركز على تحسين أوضاع المواطنين، لا سيما الفئات المتضررة من النزاع، عبر برامج الدعم الإنساني والاقتصادي التي تساهم في ضمان حياة كريمة لجميع الليبيين.