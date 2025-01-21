«الكيلاني» تبحث مع الأمم المتحدة تعزيز التعاون بالملفات الإنسانية

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء ابوبكر الكيلاني، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، أميناس ميتوما، لبحث تعزيز التعاون في الملفات الإنسانية ذات الأولوية.

وتناول اللقاء “مناقشة وضع خطط مستقبلية لدعم النازحين المتضررين من الكوارث الطبيعية، وتنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إنشاء مركز الاتصال الإنساني والمجتمعي لتحسين الوصول إلى الخدمات الإنسانية”.

وأكدت الكيلاني، “أهمية التعاون المستمر مع الأمم المتحدة لضمان تقديم المساعدات الفعالة للأسر النازحة والمحتاجة، مع التركيز على تعزيز التنسيق في تنفيذ خطط الحماية الاجتماعية ودعم الفئات المتضررة”.

من جانبه، أشاد ميتوما، “بجهود وزارة الشؤون الاجتماعية في معالجة القضايا الإنسانية، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بدعم العمل المشترك لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا”.