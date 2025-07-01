الكيلاني تبحث مع وزيرة التنمية الاجتماعية القطرية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

في إطار أعمال الاجتماع العربي الإقليمي التحضيري للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبو بكر الكيلاني، بنظيرتها وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، بثينة بنت علي الجبر النعيمي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الاجتماعي، مع التركيز على تبادل الخبرات في مجالات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والتنمية الأسرية، إلى جانب الاستفادة من التجارب الناجحة التي حققتها الوزارتان في هذا الإطار.

وأكدت الوزيرتان على أهمية تعزيز الشراكات والتنسيق العربي المشترك لتطوير البرامج والخدمات الاجتماعية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة للمواطن العربي، من خلال تبادل أفضل الممارسات والخبرات بين الدول العربية.