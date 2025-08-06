الكيلاني تبحث مع وزير المالية انتظام صرف المعاشات وتعزيز الربط الإلكتروني

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني، اجتماعًا موسعًا اليوم مع وزير المالية، خالد المبروك، بحضور الوكيل العام لوزارة الشؤون الاجتماعية، ورئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات ذات الطابع الاجتماعي والمالي، في مقدمتها ملف انتظام صرف المعاش الأساسي، حيث استعرضت اللجنة المختصة جهودها في هذا الشأن، وخططها الرامية إلى ضمان الاستقرار المنتظم في صرف المستحقات للمواطنين.

كما تم التأكيد على أهمية تسريع وتيرة الربط الإلكتروني بين الوزارتين فيما يخص بيانات المعاشات، بما يسهم في تعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة الأداء الإداري، وضمان دقة البيانات وتكاملها.

وناقش الاجتماع أيضًا مستجدات عمل اللجنة المكلفة بمتابعة صرف منحة الخدمة المنزلية المعانة، مع التأكيد على ضرورة وضع آليات فعالة لضمان وصول المنحة إلى مستحقيها في مختلف المناطق، وفق ضوابط شفافة ومنظمة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية، وتقديم الدعم المستحق للفئات المشمولة برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، تجسيدًا لالتزام الحكومة بمبدأ العدالة الاجتماعية، وتسهيل حياة المواطنين.