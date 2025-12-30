وزارة الشؤون تتابع آليات صرف منح النازحين والمهجرين

تابعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني آليات صرف منح النازحين والمهجرين، خلال اجتماع موسع عقدته مع مديري الإدارات المختصة بالوزارة، في إطار تعزيز الرقابة الإدارية وضمان انتظام صرف الدعم الاجتماعي.

وناقش الاجتماع الإجراءات المعتمدة لصرف المنح، مع التركيز على الالتزام الكامل بالضوابط التنظيمية، بما يكفل وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة منتظمة وعادلة.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية أهمية الإسراع في استكمال ومتابعة ملاحق منحة الزوجة والأولاد للأسر التي أنهت تحديث بياناتها، لضمان حصولها على حقوقها المالية دون تأخير، وبما يعزز الثقة في منظومة الدعم الاجتماعي.

ودعت الكيلاني إلى رفع مستوى التنسيق بين الإدارات المعنية داخل الوزارة، والعمل وفق آلية متابعة يومية لمعالجة أي عراقيل إدارية أو فنية قد تؤثر في سير عمليات الصرف، مؤكدة أن انتظام المنح يشكل عاملًا أساسيًا في دعم الاستقرار الاجتماعي للأسر المستفيدة.

وشددت الوزيرة على أن الوزارة تواصل مراقبة آليات الصرف بشكل مستمر، لضمان الشفافية والكفاءة، ولتفادي أي اختلالات قد تمس العدالة في توزيع الدعم.