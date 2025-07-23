«الكيلاني» تتابع أوضاع الفروع وتؤكد دعم البلديات وتحسين جودة الخدمات

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني اجتماعًا بديوان الوزارة مع رئيس فرع الشؤون الاجتماعية طرابلس، حواء العلواني، ومدير إدارة المشروعات، لمتابعة سير العمل والوقوف على أوضاع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناقش الاجتماع متابعة توزيع بطاقات “إيفاء” وآلية تشغيل منصات الاستعلام المرتبطة بالبرامج الاجتماعية، بالإضافة إلى مشروع صيانة وتطوير مقر الفرع بهدف تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء.

كما تم استعراض الخطط المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية وآليات تنفيذها بالتنسيق مع الإدارة المركزية، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة بكفاءة وشفافية.

وأكدت الكيلاني على أهمية تعزيز جاهزية الفروع وتوفير بيئة عمل داعمة، إلى جانب تبسيط الإجراءات لتلبية احتياجات المواطنين بفاعلية.

متابعة لفرع سبها: تأكيد على تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات الاجتماعية

في إطار متابعة الوزارة لأداء فروعها، عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني اجتماعًا مع رئيس فرع الشؤون الاجتماعية سبها، لمناقشة التحديات التشغيلية واحتياجات الفرع.

تناول الاجتماع تطوير الخدمات المتعلقة ببطاقة “إيفاء”، وتحسين إجراءات الاستعلام عن منحة الزوجة والأولاد، إلى جانب بحث سبل دعم القدرات الإدارية داخل الفرع لضمان استمرارية الخدمات بالمناطق الجنوبية.

وشددت الكيلاني على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز التنسيق بين الإدارة المركزية والفروع بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين.

لقاء مع عضوات بلدي مصراتة لبحث دعم الأسرة وذوي الإعاقة

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني بعضوات المجلس البلدي مصراتة لبحث سبل دعم الأسرة، وتطوير الرعاية المقدمة لذوي الإعاقة، خاصة فئة الأطفال من طيف التوحد.

تناول اللقاء آليات تطوير البرامج الاجتماعية محليًا، وتعزيز دور البلديات في تنفيذ السياسات الاجتماعية بالتنسيق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة.

وأكدت الكيلاني خلال الاجتماع دعم الوزارة للبلديات في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والرعاية النفسية والتعليمية، بما يضمن وصول الخدمات للفئات المستحقة على مستوى المجتمعات المحلية.