الكيلاني تتابع صرف منح «المهجرين والنازحين» لتحسين أوضاعهم

ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبو بكر الكيلاني الأحد اجتماعًا موسعًا للجنة العليا لشؤون المهجرين والنازحين، وذلك لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 498 لسنة 2025، المتعلق بإعادة تشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها وآليات عملها، ضمن جهود دعم ركائز الحماية الاجتماعية.

وشارك في الاجتماع عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية، حيث تم بحث آليات العمل المقترحة لتعزيز التنسيق المؤسسي ودعم جهود الوزارة في تقديم الخدمات الاجتماعية للفئات المستهدفة، بما يشمل صرف منحة المهجرين والنازحين للتخفيف من أعبائهم المعيشية.

كما تناول الاجتماع مهام اللجنة في إعداد استراتيجيات وطنية تهدف إلى إيجاد حلول عملية ومستدامة لقضايا النزوح والهجرة، والعمل على توفير الحماية الاجتماعية والدعم النفسي والاجتماعي، بما يسهم في تحسين أوضاع المهجرين والنازحين وتسهيل عودتهم الطوعية والآمنة إلى مناطقهم الأصلية.

وشددت الوزيرة على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والبلديات، مع الالتزام بتقديم التقارير الدورية ورفع التوصيات التي تساهم في معالجة التحديات القائمة وضمان صرف منح المهجرين في موعدها، دعمًا للاستقرار الاجتماعي وتفعيل دعائم المصالحة الوطنية.