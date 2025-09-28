الكيلاني تتابع صرف منح «النازحين والمهجرين» بمختلف المناطق

ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني اجتماعا بديوان الوزارة لمتابعة صرف منح النازحين والمهجرين، بحضور الوكيل العام ومدراء الإدارات المعنية.



وجاء الاجتماع لمراجعة آليات التوزيع وتحديث قواعد البيانات لضمان انتظام الصرف في مختلف المناطق.

وأكدت الكيلاني أن ملف النازحين والمهجرين يمثل أولوية قصوى للوزارة، مشددة على أهمية تطوير منظومة الصرف والتوثيق لضمان تقديم الدعم بسرعة وعدالة لجميع المستحقين.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة ملتزمة بالاستمرار في متابعة هذا الملف عن كثب، وتذليل أي عقبات قد تواجه عملية الصرف، ضمن جهود تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وأضافت الكيلاني أن دعم النازحين والمهجرين يسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار المجتمعي، مشيرة إلى أن تقديم المساعدات بشكل منظم وعادل يساعد على الحد من التوترات الاجتماعية وتوفير بيئة مستقرة للفئات المتأثرة.

ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2025، بشأن صرف منحة بدل الإيجار لقوائم الأسر النازحة والمهجرة المعتمدة من الوزارة، والتي تضم 13,229 أسرة.