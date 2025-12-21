«الكيلاني» تتبادل الخبرات الاجتماعية مع سوريا ونيجيريا

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية، وفاء ابوبكر الكيلاني، لقاءً ثنائياً مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالجمهورية العربية السورية، هند قبوات، على هامش أعمال القمة العربية لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب في المملكة الأردنية الهاشمية.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي، مع التركيز على مجالات الحماية الاجتماعية وبناء الاستراتيجيات الوطنية، مستفيدين من التجربة الليبية والخطوات التي اتخذتها ليبيا في تطوير منظومات الرعاية والحماية الاجتماعية.

كما بحث الجانبان آليات تبادل الخبرات ونقل المعرفة في تصميم وتنفيذ البرامج الاجتماعية، بما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي ورفع كفاءة السياسات الاجتماعية.

وفي إطار تعزيز التعاون، وجهت الكيلاني دعوة لنظيرتها السورية لزيارة ليبيا للاطلاع عن قرب على التجارب والخبرات الليبية في المجالات الاجتماعية، وتعزيز التنسيق بين المؤسستين.

وفي سياق مماثل، عقدت الوزيرة الكيلاني لقاءً ثنائياً مع وزيرة الشؤون الاجتماعية بجمهورية نيجيريا، تناول آفاق التعاون والاستفادة من التجارب الناجحة في المجال الاجتماعي.

واستعرضت الكيلاني التجربة الليبية في سياسات الحماية الاجتماعية، وبرامج دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتمكين المرأة، ورعاية الطفولة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الاجتماعية ورفع كفاءتها.

وأعربت الوزيرة النيجيرية عن اهتمام بلادها بالاستفادة من التجربة الليبية، وتطبيق أفضل الممارسات في تصميم وتنفيذ البرامج الاجتماعية لتعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم مسارات التنمية المستدامة.