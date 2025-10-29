الكيلاني تترأس اجتماعاً لإعداد تقرير ميثاق «حقوق الطفل الإفريقي»

ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني اجتماع اللجنة الوطنية المعنية بإعداد التقرير الأولي حول ميثاق حقوق ورفاهية الطفل في أفريقيا، ضمن التزام الدولة الليبية بتعزيز حقوق الطفل وفق المعايير الدولية والإقليمية.

وناقش الاجتماع آليات جمع البيانات والمعلومات الميدانية من الجهات المختلفة، وتوحيد الرؤى القانونية والفنية لإعداد تقرير وطني متكامل يعكس إنجازات حكومة الوحدة الوطنية في مجال التشريعات والسياسات والخدمات الموجهة للطفل، بما يتماشى مع متطلبات الاتحاد الأفريقي وبرامج الأمم المتحدة المعنية بالطفولة.

وأكدت الكيلاني أن إعداد التقرير يمثل خطوة مهمة لإبراز صورة ليبيا في المحافل الإقليمية والدولية واستعراض البرامج الوطنية التي تعزز رفاه الطفل، مثل منحة الأبناء ومنحة التلميذ ومنحة بدل الإيجار للأسر، والتي ساهمت في دعم استقرار الأسرة والطفل.

وشددت على ضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية لضمان إعداد تقرير مهني يعكس الواقع الحقيقي والتطورات الإيجابية في مجالات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية.

واستعرض الاجتماع خطة عمل اللجنة وجدولها الزمني، وناقش آليات المشاركة في المراجعات الدورية والتقارير التكميلية، بما يعزز التزام ليبيا بالمواثيق الدولية ويؤكد حضورها الفاعل في القضايا المتعلقة بحقوق الطفل الأفريقي.