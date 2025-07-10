الكيلاني تترأس اجتماعاً لمتابعة تفعيل الربط الإلكتروني لـ«منحة الزوجة والأولاد»

ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ورئيسة اللجنة العليا لمشروع منحة الزوجة والأولاد، وفاء أبو بكر الكيلاني، اجتماع اللجنة العليا بحضور أعضاء اللجنة، وخبير قاعدة البيانات، ومدير إدارة المنحة، وعدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة.

واستهلت الكيلاني الاجتماع بمراجعة تقدم العمل في تفعيل الربط الإلكتروني مع مصلحة الأحوال المدنية، مؤكدة أن الهدف يتمثل في ضمان دقة بيانات المستفيدين وضبط إجراءات الصرف، مع تعزيز الشفافية لمنع التأخير والازدواجية في صرف المنحة.

ونوّهت الوزيرة بأهمية الربط الإلكتروني كجزء من مسار التحول الرقمي الذي تنفذه الوزارة، مشددة على ضرورة تحديث قواعد البيانات دورياً لمواكبة التغيرات في أوضاع الأسر المستفيدة.

ووصفت الكيلاني المشروع بأنه ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية، تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الأمن الأسري، معلنة استمرار الوزارة في تطوير المشروع وفق أعلى معايير الحوكمة.