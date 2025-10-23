الكيلاني تتفقد أوضاع «أطفال التوحد» العائدين من الأردن

أجرت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبو بكر الكيلاني، زيارة تفقدية إلى المركز الوطني لعلاج طيف التوحد في أبو سليم، وذلك لمتابعة أوضاع 43 طفلًا من ذوي التوحد الذين عادوا مؤخرًا من المملكة الأردنية الهاشمية.



وخلال الزيارة، اطلعت الوزيرة على برامج التأهيل والعلاج المقدمة للأطفال، مؤكدة أهمية توفير الرعاية الاجتماعية والصحية المتكاملة لهم.

وجاءت الزيارة في إطار تنفيذ خطة توطين العلاج بالداخل التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المهندس عبد الحميد الدبيبة، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات المراكز الوطنية المتخصصة في الرعاية والعلاج.

كما أكدت الوزيرة الكيلاني على ضرورة إحالة تقرير مفصل عن الحالات، مشددة على أهمية الالتزام بالبرامج العلاجية وتحسين أداء الكوادر الطبية والفنية لضمان تقديم أفضل الخدمات للأطفال في المركز.