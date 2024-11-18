«الكيلاني» تجري مراجعة للاستراتيجية الوطنية للطفولة

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة العليا لرعاية الطفولة وفاء أبوبكر الكيلاني اجتماعا مع اللجنة المكلفة بمراجعة وتطوير الاستراتيجية الوطنية للطفولة في ليبيا بصيغتها النهائية، لمناقشة الملاحظات حول الاستراتيجية بهدف تعديلها وتحسينها قبل اعتمادها رسميًا.

وتعد الاستراتيجية الوطنية للطفولة في ليبيا خارطة طريق أساسية تهدف إلى النهوض بحقوق الأطفال وتحسين جودة حياتهم، بما يتماشى مع المعايير الدولية والالتزامات الوطنية.

وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية وزارة الشؤون الاجتماعية لتعزيز رفاه الأطفال وحمايتهم من التحديات المختلفة، بما في ذلك الفقر، والعنف، والحرمان من التعليم، والرعاية الصحية.

وتعمل اللجنة العليا لرعاية الطفولة، تحت إشراف الوزارة ، على وضع وتنفيذ سياسات شاملة تُعنى بحماية الأطفال وتعزيز مشاركتهم في بناء المجتمع، وتشمل محاور الاستراتيجية التعليم الجيد، والرعاية الصحية، وحماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة، بالإضافة إلى تعزيز بيئة تضمن تنمية قدراتهم وإسهامهم في تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا.