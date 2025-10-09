الكيلاني تحيل قوائم ومخصصات منحة «الزوجة والأولاد» إلى المركزي

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء أبو بكر الكيلاني، عن إحالة قوائم المستفيدين ومخصصات منحة الزوجة والأولاد عن الربع الثالث لعام 2025 إلى مصرف ليبيا المركزي، وذلك بعد استكمال الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بالمطابقة.

وفي تصريح لها، أوضحت الكيلاني أن القيمة الإجمالية للمنحة بلغت 1,159,205,900 دينار، سيتم توزيعها على 1,200,489 أسرة في مختلف أنحاء ليبيا. كما تم تخصيص 496,989,600 دينار كقيم مخصصات منحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عامًا، والتي ستستفيد منها 1,185,711 مستفيدة.

وأكدت الكيلاني أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، في إطار الدعم المستمر والمستحق للمواطنين. وأشارت إلى أن هذه المخصصات تعد جزءًا من الجهود الحكومية لتوفير الدعم الاجتماعي للعائلات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وقالت الكيلاني إن الخطوة تمثل جزءًا من الاستراتيجيات الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشة الأسر الليبية، إضافة إلى توفير مساعدات مالية تساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية.