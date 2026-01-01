الكيلاني تدرس تنفيذ توصيات الندوة العربية للمتقاعدين لتعزيز الحماية الاجتماعية

استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء أبو بكر الكيلاني، رئيس النقابة العامة للمتقاعدين في ليبيا، خليل الشقماني، بحضور مدير الشؤون الإدارية والمالية، حيث قدّم تقريرًا شاملًا حول مشاركة النقابة في الندوة العربية التي اختتمت أعمالها بالقاهرة، والتي ركّزت على دور الحوار الاجتماعي في تعزيز الحماية الاجتماعية للمتقاعدين العرب.

وعقب الاطلاع على نتائج الندوة وتوصياتها، أعربت الوزيرة عن فخرها بالنجاح الباهر الذي حققته ليبيا من خلال هذه المشاركة، مؤكدة أن المخرجات ستسهم في رفع مستوى الحماية الاجتماعية للمتقاعدين بما يتماشى مع توجهات الوزارة وأهدافها.

وأشارت الكيلاني إلى أن اعتماد مبادرات الوزارة كنموذج عمل من قبل المشاركين يعد دليلاً على ريادة التجربة الليبية في هذا المجال، موضحة أنه سيتم دراسة تنفيذ التوصيات وفق الإمكانيات المتاحة.

كما تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بحقوق المتقاعدين، إلى جانب بحث خطة العمل المشتركة المزمع تنفيذها في الفترة القريبة المقبلة، فيما قدّم رئيس النقابة الشكر والتقدير للوزيرة والعاملين بالوزارة، مثمنًا الدعم المتواصل لهذه الشريحة.

تأتي هذه الندوة العربية في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للمتقاعدين العرب عبر تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين الدول، حيث أكدت ليبيا من خلال مشاركتها التمثيل الفاعل في الحوار الاجتماعي، واستعراض المبادرات المحلية الرائدة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمتقاعدين وضمان حقوقهم المالية والاجتماعية.