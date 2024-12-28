بالفيديو.. كلمة «الكيلاني» خلال اجتماع «وزراء الشؤون الاجتماعية العرب»

ألقت وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني كلمة خلال مشاركتها في اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته 44 بالعاصمة البحرينية المنامة.

وفيما يلي نص الكلمة كاملة:

كلمة معالي وزير الشؤون الاجتماعية السيدة #وفاء_ابوبكر_الكيلاني في اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته 44بالعاصمة البحرينية المنامة تم النشر بواسطة ‏وزارة الشؤون الاجتماعية – ليبيا‏ في السبت، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤

هذا وكانت شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية، بحكومة الوحدة الوطنية وفاء ابوبكر الكيلاني، في أعمال الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي انعقدت في مملكة البحرين برئاسة وزير التنمية الاجتماعية البحريني، أسامة بن صالح العلوي.

وأكدت أهمية “توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات الاجتماعية، مشددةً على التزام ليبيا بتنفيذ قرارات المجلس وتعزيز العمل المشترك. كما استنكرت العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، مؤكدةً وقوف ليبيا الكامل مع حقه المشروع في إقامة دولته”.