الكيلاني تدعو نظرائها العرب للمشاركة في مؤتمر العمل التطوعي في ليبيا

وجّهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفاء الكيلاني، دعوة لنظرائها العرب للمشاركة في المؤتمر الذي تستضيفه ليبيا، لمناقشة استراتيجية العمل التطوعي، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية يوليو المقبل داخل ليبيا.

ووفقا لما نشرته الوزارة على صفحتا الرسمية، سيختص الحدث العربي الذي سيقام في يوليو المقبل بمناقشة الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي، ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات.

ويأتي المؤتمر ضمن الخطة العربية التي أقرتها القمة العربية، ضمن العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة ودوره في دعم اقتصاد الرعاية الاجتماعية.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، إيلاء حكومة الوحدة الوطنية أهمية كبرى لدعم الفئات المندرجة تحت الوزارة، خاصة ذوي الإعاقة داخل ليبيا.