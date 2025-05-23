«الكيلاني» ترأس اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ خطط 2025 وتعزيز الأداء المؤسسي بوزارة الشؤون

في إطار جهود وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتنفيذ خططها الاستراتيجية لعام 2025، ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء أبوبكر الكيلاني، اجتماعًا موسعًا بديوان الوزارة، ضم مدراء الإدارات والمكاتب لمتابعة سير العمل والاطلاع على آخر مستجدات تنفيذ البرامج والمبادرات الاجتماعية.

وناقش الاجتماع تقدم الخطط التشغيلية ونسب الإنجاز في المشاريع الأساسية التي تشرف عليها الوزارة، ومنها صرف المنح المخصصة، تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية، ومبادرات التحول الرقمي التي تهدف إلى تسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات وضمان فعاليتها.

واستعرض مدراء الإدارات تقارير الأداء والتحديات التي تواجه العمل اليومي، فيما شددت الوزيرة على ضرورة تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الكوادر الوظيفية لتعزيز فاعلية البرامج وخدمة الفئات المستفيدة.

ودعت الوزيرة إلى تعزيز ثقافة العمل الجماعي، والانضباط، وروح المبادرة، مؤكدة استمرار الوزارة في تحديث أدواتها وتطوير خدماتها وفق رؤية ترتكز على العدالة الاجتماعية وكفاءة الأداء.

وختمت الاجتماع بالتوجيه بتكثيف الزيارات الميدانية، وتفعيل فرق المتابعة والتقييم، مع تقديم تقارير دورية حول تقدم تنفيذ الخطط، مشددة على رفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات.

وكيل وزارة الشؤون يتفقد المركز الوطني لطيف التوحد ويؤكد استمرار الدعم وتطوير الخدمات

في إطار دعم وزارة الشؤون الاجتماعية لتحسين جودة الرعاية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، أجرى وكيل الوزارة لشؤون المؤسسات، الدكتور حاتم زغيل، زيارة ميدانية تفقدية للمركز الوطني لطيف التوحد، حيث كان في استقباله مدير عام المركز وفريق العمل الطبي والإداري.

اطلع الدكتور زغيل خلال الزيارة على سير العمل في أقسام المركز والبرامج التأهيلية والخدمات التربوية والنفسية المقدمة للنزلاء، التي تهدف إلى دمجهم مجتمعيًا وتحسين جودة حياتهم.

وأشاد بالجهود الإنسانية والمهنية للطواقم، مؤكدًا استمرار دعم الوزارة للمركز عبر توفير الاحتياجات اللازمة وتطوير البرامج وتأهيل البنية التحتية.

كما شدد الوكيل على أهمية رفع كفاءة الكوادر، وتوسيع التعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان استدامة الخدمات المقدمة للأطفال المصابين بطيف التوحد، بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة لتحقيق الشمولية والعدالة في الخدمات الاجتماعية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الجولات التفقدية التي تنفذها الوزارة لمتابعة أداء المؤسسات الاجتماعية وتقييم واقع الخدمات ميدانيًا بهدف تحسين مخرجات العمل.