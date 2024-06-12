الكيلاني تزور أطفال التوحد العائدين من الأردن

أجرت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية، وفاء الكيلاني، اليوم الأربعاء، زيارة إلى مركز تأهيل أطفال التوحد في ،أبوسليم، للاطلاع على أوضاع أطفال التوحد العائدين من الأردن لاستكمال علاجهم بالداخل.

وأكدت الوزيرة خلال الزيارة الاهتمام بالأطفال الليبيين بالخارج وتوطين علاجهم واستكمال عودتهم إلى البلاد، كما تفقدت القسم الجديد المنشأ حديثا داخل المركز. وعادت مجموعة من أطفال التوحد إلى مطار معيتيقة الدولي، الإثنين الماضي، بعدما كانوا يخضعون للعلاج في الأردن. وسيستكمل الأطفال علاجهم داخل مراكز التوحد المجهزة في البلاد.