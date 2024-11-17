«الكيلاني» تزور عدداً من مراكز التأهيل والخدمات الاجتماعية في عمّان

في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال الاجتماعي، قام وفد مرافق لوزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء ابوبكر الكيلاني، مكون من الخبير الاجتماعي بالوزارة علي فرج وعضو لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي رمضان امود، بزيارة عدد من المراكز المتخصصة في العاصمة الأردنية عمّان.

وشملت الزيارة “مركز حطين للخدمات النهارية الدامجة والتأهيل المجتمعي، حيث اطلع الوفد على الخدمات المقدمة وآليات العمل لدعم الفئات المستهدفة كما زار الوفد مركز تعديل السلوك وإعادة تأهيل الأطفال، واطلع على برامج تعديل السلوك والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال”.

وتهدف هذه الزيارة إلى “نقل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بين ليبيا والأردن في تطوير الخدمات الاجتماعية بما يسهم في تحسين جودة البرامج وتوسيع نطاقها لخدمة مختلف الفئات”.

وفد وزارة الشؤون الاجتماعية يزور عددا من مراكز التأهيل والخدمات الاجتماعية في العاصمة الاردنية عمّان الأحد |… تم النشر بواسطة ‏وزارة الشؤون الاجتماعية – ليبيا‏ في الأحد، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤