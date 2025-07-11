الكيلاني تستقبل البطلة «فوزية مانيطة» المتوجة بذهبية ألعاب القوى

استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني، البطلة فوزية مانيطة، عضو مجلس إدارة نادي التضامن، والمتوجة مؤخرًا بالميدالية الذهبية في بطولة المنطقة الغربية لألعاب القوى.

وتأتي هذه الزيارة تكريمًا للإنجاز الرياضي المميز الذي حققته البطلة، والتي تم اختيارها رسميًا ضمن المنتخب الدولي المشارك في البطولة العالمية المرتقبة بجمهورية مصر العربية.

وأشادت الوزيرة الكيلاني بما حققته البطلة، معتبرةً أن فوزية مانيطة تُجسّد صورة مشرفة للمرأة الليبية، وتعكس روح التحدي والإصرار التي تتميز بها الشابات الليبيات في مختلف المجالات، لاسيما في الرياضة.

وأكدت الوزيرة حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على دعم الكفاءات النسائية وتمكينهن من التميز، مشيرة إلى أهمية تمثيل ليبيا بشكل مشرّف في المحافل الإقليمية والدولية، وتعزيز حضور المرأة في الميدان الرياضي.