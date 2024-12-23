«الكيلاني» تستقبل سفير تركيا لدى ليبيا

استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية “وفاء أبو بكر الكيلاني”، الأحد، سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا غوفين بيجيتش، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين البلدين.

تم خلال اللقاء مناقشة مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين لتعزيز التعاون في المجال الاجتماعي، مع التركيز على تنسيق برامج مشتركة لدعم الطفولة وتطوير الخدمات الاجتماعية.

كما استعرض الجانبان سبل تعزيز الشراكة من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الاجتماعية.

وتناول اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا وتركيا، وحرص الجانبين على مواصلة التعاون بما يخدم الفئات المستهدفة ويعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين.