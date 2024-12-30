«الكيلاني» تسلم مخصصات مالية لدعم فروع المنطقة الشرقية

سلمت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني، مخصصات مالية جديدة لفروع الوزارة في المنطقة الشرقية (طبرق، بير الأشهب، انتلات البيضان، الجغبوب والأبرق)، إضافة إلى فرع بني وليد في المنطقة الغربية.

وأفادت الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، بأن ذلك يأتي تعزيزا لكفاءة الفروع وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير الأداء الإداري والخدمي.

وأثنت الكيلاني، خلال اجتماعها مع رؤساء الفروع، على جهودهم في خدمة المواطنين، مؤكدة أهمية التطوير المستمر لتحقيق التكافل الاجتماعي في كافة أنحاء ليبيا.

ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز كفاءة الأداء الإداري والخدمي لهذه الفروع، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق المستهدفة.