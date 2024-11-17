«الكيلاني» تشارك في الاجتماع التحضيري لقمة برلين 2025

شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبو بكر الكيلاني، في اجتماع المجموعة العربية على المستوى الوزاري وكبار المسؤولين، لبحث التحضيرات للقمة العالمية المرتقبة في برلين 2025.

وناقش الاجتماع بلورة أولويات الدول العربية وتحديد التزاماتها بشأن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة استعدادًا للقمة.

كما عقدت الكيلاني لقاءً مع مرعد بن رعد الحسين، رئيس المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، حيث تناول اللقاء التعاون العربي المشترك وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة، بما يسهم في ضمان مشاركة فعالة ومؤثرة للدول العربية في القمة العالمية في برلين.

وتعتبر القمة العالمية في برلين 2025، حدثًا بالغ الأهمية للتركيز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين وضعهم عالميًا، من خلال مشاركتها الفاعلة في الاجتماعات التحضيرية.

هذا وتسعى ليبيا إلى التأكيد على أهمية التنسيق العربي والدولي في ضمان حقوق هؤلاء الأفراد وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، وهو ما يعكس التزام حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الشؤون الاجتماعية بتطوير السياسات الشاملة والمستدامة.