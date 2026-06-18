الكيلاني: تطوير منظومة «الرعاية الاجتماعية» وتعزيز وصول الخدمات إلى مستحقيها

استعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني، أمام وفد من مجلس الشيوخ التشادي أبرز ملامح التجربة الليبية في مجالات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية، وذلك خلال لقاء عُقد بمقر الوزارة لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

وقدمت الوزيرة عرضًا لأهم البرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة في مجالات الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والخدمات الموجهة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والطفولة والأسرة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية وتعزيز وصول الخدمات إلى مستحقيها.

كما ناقش الجانبان آليات توسيع التعاون المشترك والاستفادة من التجارب الناجحة في المجال الاجتماعي، بما يسهم في دعم السياسات الاجتماعية وتعزيز برامج الحماية والرعاية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أشاد وفد مجلس الشيوخ التشادي بما اطلع عليه من برامج ومبادرات تنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدًا أن التجربة الليبية في مجال الحماية الاجتماعية تمثل نموذجًا مهمًا يمكن الاستفادة منه على مستوى القارة الأفريقية.

وبحسب وزارة الشؤون الاجتماعية، يأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين ليبيا وتشاد في المجالات الاجتماعية، والاستفادة من التجارب والممارسات التي تسهم في تطوير خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية.

هذا وشهدت العلاقات الليبية التشادية خلال السنوات الأخيرة توسعًا في مجالات التعاون المشترك، بما في ذلك القطاعات الاجتماعية والتنموية، في ظل اهتمام متزايد بتبادل الخبرات المتعلقة بالحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.