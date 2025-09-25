الكيلاني تعقد اجتماعاً لصرف «منح الربع الثالث»

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني، اجتماعاً بحضور وكيل عام الوزارة والإدارات المعنية لمتابعة استعدادات صرف منح الربع الثالث للعام 2025، عقب صدور قرار مجلس الوزراء بتخصيص قيمة المنحة، على أن يبدأ الصرف فور وصول المخصصات إلى حساب الوزارة.

وتناول الاجتماع إعداد قوائم المستحقين لضمان شمول جميع المستفيدين بدقة وتنظيم، بالإضافة إلى متابعة آليات الربط بين الجهات ذات العلاقة، وتحديث البيانات، ومراجعة المصارف التجارية لتيسير عملية الصرف عند المباشرة بها.

وأكدت الوزيرة استمرار الوزارة، بدعم من رئيس مجلس الوزراء، في صرف المنح المخصصة دعماً للمستحقين، مشددة على أهمية التنسيق بين إدارات الوزارة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وسلاسة، ومتابعة جميع الإجراءات التنفيذية لضمان انطلاق عملية الصرف وفق الخطة المحددة ودون أي تأخير.