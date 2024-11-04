«الكيلاني» تعقد سلسلة لقاءات في الدوحة

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية وفاء أبو بكر الكيلاني سلسلة لقاءات على هامش مشاركتها في “مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة”، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان على صفحتها فيسبوك أن “الكيلاني التقت مع الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة، حيث ناقشا سبل التعاون في دعم سياسات تعزيز الأسرة العربية، وتطوير آليات التمكين الاجتماعي للأسرة بما يتماشى مع الأهداف الإقليمية والعالمية”.

كما “التقت الكيلاني برئيس المنظمة العالمية للأسرة ديزي ووزراء الأسرة بدولة الكويت ورواندا، وتناولت الاجتماعات تبادل الخبرات وتعزيز الجهود المشتركة لتطوير السياسات الأسرية ودعم الاستراتيجيات التي تعزز استقرار الأسر ودورها المحوري في التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص الكيلاني وسعيها لتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات المعنية بالأسرة، بهدف تبادل الخبرات وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة التحديات التي تواجه الأسر في العالم.