«الكيلاني» تفتتح فرعا جديدا للشؤون الاجتماعية في جنزور

افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني فرعا جديدا للوزارة في بلدية جنزور.

وفي كلمتها خلال الافتتاح، أثنت الكيلاني على التعاون المثمر بين الوزارة والجهات ذات العلاقة بالبلدية، مؤكدة أن افتتاح المقر الجديد يمثل خطوة إضافية لتعزيز الخدمات الاجتماعية وتطوير البنية التحتية للوزارة.

وكرمت الكيلاني رئيس الفرع وبعض الموظفين تقديرا لمجهوداتهم، كما أشارت الوزارة في البيان أن افتتاح الفرع «جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة في كافة ربوع ليبيا».

وحضر الافتتاح رئيس جهاز الدعم والإسناد الأمني اللواء محمد الباروني، ومدير مديرية أمن جنزور، اللواء الصديق العطوي، وعميد بلدية جنزور فتحي بن عيسى، وعدد من المسؤولين المحليين.