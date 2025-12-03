الكيلاني تقود تحضيرات «قمة أطفال ليبيا للمناخ» وتعزز تطوير الخدمات بالبلديات

ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني اجتماعًا تحضيريًا موسعًا مع الأمين العام للجنة العليا للطفولة، استعدادًا لتنظيم قمة أطفال ليبيا للمناخ، وهي الأولى على المستوى الوطني، وتهدف إلى تعزيز وعي الأطفال بقضايا البيئة والتغير المناخي.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة الترتيبات الفنية والتنظيمية للقمة، وآليات التنسيق بين اللجنة العليا للطفولة والهيئة الليبية للبحث العلمي، الشريك الرئيسي في الجانب العلمي والتوعوي، من خلال إعداد محتوى متخصص للأطفال وإشراك نخبة من الباحثين والخبراء في جلساتها.

وأكدت الوزيرة على أهمية تمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم بشأن التحديات البيئية، مع توفير منصة وطنية تتيح لهم المشاركة في صياغة رؤى مستقبلية لحماية البيئة وضمان حق الأجيال القادمة في مناخ آمن ومستقر.

كما استعرض الأمين العام خطة العمل المقترحة للقمة، بما في ذلك تحديد المحاور، والبرامج المدرسية المرافقة، وآليات اختيار المشاركين من مختلف المناطق لضمان تمثيل عادل وشامل لأطفال ليبيا.

وفي إطار متابعة أوضاع البلديات، عقدت الكيلاني اجتماعًا بديوان الوزارة مع عميد بلدية الزنتان، وناقشت معه تطوير الخدمات الاجتماعية وتعزيز برامج الرعاية للأسر محدودة الدخل، والخدمات الموجهة لذوي الإعاقة، إلى جانب الارتقاء بمراكز الخدمات الاجتماعية وتسهيل وصول المواطنين إليها، مؤكدة حرص الوزارة على استمرار التنسيق مع البلدية وتذليل التحديات.

كما استقبلت الكيلاني عميد بلدية غريان، وناقشت معه تعزيز مستوى الخدمات الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم للبلدية، وشملت المناقشات احتياجات مكاتب الشؤون الاجتماعية، ودعم برامج الرعاية للأسر ذات الدخل المحدود، وتطوير الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة، والارتقاء بمراكز الخدمات لضمان وصول المواطنين إليها بسهولة.

وعقدت اللجنة المكلفة بمراجعة وتحديث القانون رقم 5 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعها برئاسة الوكيل العام للوزارة علي الناضوري، وبمشاركة مختصين من الوزارة ووزارة العدل، إضافة إلى ممثل عن جمعية طيور السلام، لمناقشة تطوير التشريعات بما ينسجم مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز حقوقهم، ويتضمن إلزام المؤسسات العامة بتحديث المباني والمرافق والطرقات ومواقف السيارات لتكون دامجة لهذه الفئة.

وتأتي هذه الاجتماعات واللقاءات في إطار جهود وزارة الشؤون الاجتماعية لتعزيز الوعي البيئي والاجتماعي، وتطوير الخدمات وتحسين مستوى الدمج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تقديم رعاية متكاملة لجميع فئات المجتمع.