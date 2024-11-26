«الكيلاني» تناقش مقترحات دعم صندوق التضامن الاجتماعي



التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية فاء أبو بكر الكيلاني، مع عضو لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي ومدير عام دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين إدريس غيث، لمناقشة مقترحات دعم إيرادات صندوق التضامن الاجتماعي.

وتناول اللقاء أوضاع دار الوفاء والخدمات المقدمة للنزلاء، حيث شددت الوزيرة على ضرورة تقديم أفضل مستويات الرعاية والاهتمام بالمقيمين في الدار.

من جهته استعرض مدير عام الدار خطط تطوير المرافق والمباني لتحسين جودة الخدمات وضمان استمرارية العناية بالنزلاء.

كما ناقش اللقاء مقترحات لدعم إيرادات صندوق التضامن الاجتماعي، بهدف ضمان انتظام صرف المعاشات الأساسية وتعزيز الاستقرار المالي للصندوق، بما يحقق مصلحة الفئات المستفيدة.