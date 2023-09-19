«الكيلاني» توجّه بتقديم مساعدات فورية للعائلات فاقدي السند في شرق ليبيا

وجهت وزير الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” اليوم الثلاثاء، هيئة صندوق الضمان الاجتماعي، بتقديم مساعدات فورية للعائلات فاقدي السند من النساء والأطفال في المدن المنكوبة بشرق ليبيا، وذلك في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات التي ضربت البلاد مؤخراً.

ووفقا لما أوردته منصة “حكومتنا” فقد طالبت “الكيلاني” هيئة صندوق الضمان الاجتماعي بسرعة تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” بشأن صرف معاش أساسي لفروع الهيئة بالمدن المنكوبة بشرق ليبيا في حد أقصى اليوم الثلاثاء.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تقديم الدعم اللازم للعائلات فاقدي السند، ورفع روحهم المعنوية، ومساعدة الأسر المتضررة على التعافي من هذه الأزمة.