الكيلاني: جاهزون لتنظيم الحدث العربي حول الحماية الاجتماعية

استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني، وفد جامعة الدول العربية برئاسة طارق النابلسي الوزير المفوض لقطاع الشؤون الاجتماعية، وذلك بحضور وكيل عام الوزارة ورئيس اللجنة التحضيرية، لبحث ترتيبات التحضير والاستعداد للحدث العربي رفيع المستوى لكبار المسؤولين في قطاع الشؤون الاجتماعية، المزمع عقده في العاصمة طرابلس يومي 1 و2 أبريل.

وتناول اللقاء مناقشة الجوانب التنظيمية واللوجستية المتعلقة باستضافة الوفود العربية، بما في ذلك ترتيبات الاستقبال والإقامة والتنقل، إلى جانب استعراض البرنامج العام للحدث وتجهيز القاعات الفنية وضمان جاهزية فرق العمل.

كما بحث الجانبان آليات التنسيق بين الجهات المعنية لتأمين حسن سير الفعاليات، وتوفير بيئة مناسبة لعقد النقاشات رفيعة المستوى بما يحقق أهداف الحدث ويعزز التعاون العربي في مجال الشؤون الاجتماعية.

وأكدت الوزيرة جاهزية الوزارة وكافة الجهات الداعمة لاستقبال المشاركين، مشددة على أهمية تنظيم الحدث بصورة تليق بمكانة ليبيا، وتسهم في تعزيز حضورها في العمل العربي المشترك، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية وقضايا كبار السن.