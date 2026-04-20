الكيلاني: دعم البلديات أساس لتطوير «الخدمات الاجتماعية»

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني مع عميدي بلديتي بئر الغنم والزاوية الوسط، وبحضور خبير اجتماعي من الوزارة، سبل تطوير البرامج الاجتماعية وتعزيز آليات العمل المحلي، في إطار توجه يهدف إلى توسيع التنسيق بين الوزارة والبلديات.

وتناول اللقاء الذي عُقد في طرابلس آليات تطوير الخدمات الاجتماعية على المستوى المحلي، ودعم مكاتب الشؤون الاجتماعية في البلديات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.

وأكدت النقاشات أهمية تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية التي تعمل الوزارة على تنفيذها، بما يتماشى مع احتياجات الفئات المستهدفة، مع مراعاة الخصوصيات الاجتماعية لكل منطقة لضمان فعالية البرامج وتوازن توزيع الخدمات.

وشددت وزيرة الشؤون الاجتماعية على أهمية تفعيل دور المكاتب الاجتماعية في متابعة الحالات الميدانية وتقديم الدعم اللازم، إلى جانب تطوير آليات الاستهداف لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها بدقة وشفافية أعلى.

كما أكدت أهمية تعزيز التنسيق بين الإدارات المختصة داخل الوزارة والبلديات، بما يدعم تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة، ويُسهم في تحسين مستوى الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية على الأرض.

وأشارت الكيلاني إلى استمرار دعم البلديات من الناحية الفنية والإدارية، وتقديم الإرشادات اللازمة لتطوير الأداء المؤسسي، بما ينعكس على جودة الخدمات الاجتماعية ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية في مختلف المناطق.

وفي ختام اللقاء، شددت الوزيرة على ضرورة استمرار عقد الاجتماعات الدورية مع البلديات، لما لها من دور في تقييم الأداء ومتابعة تنفيذ البرامج، والعمل على معالجة الصعوبات والتحديات، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة في مجالي الحماية والرعاية الاجتماعية.

وفي سياق متصل، تابعت الكيلاني التحضيرات الخاصة بإطلاق معرض الأسر المنتجة للمنطقة الوسطى في مدينة مصراتة، حيث جرى استعراض الترتيبات التنظيمية والفنية لضمان مشاركة فعالة للأسر المستهدفة، مع توفير بيئة مناسبة لعرض المنتجات وتسويقها.

وأكدت الوزارة خلال الاجتماعات أهمية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في فعاليات المعرض، بما يعزز دورهم الاقتصادي ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص، مع إبراز قدراتهم الإنتاجية ضمن إطار سياسات التمكين الاقتصادي.

كما بحثت الوزيرة مخرجات الزيارات الميدانية لمؤسسات ومراكز رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث جرى تقييم مستوى الخدمات وتحديد أبرز الاحتياجات والتحديات، إضافة إلى متابعة مشاريع الصيانة الجارية داخل هذه المراكز.

وشددت الكيلاني على ضرورة تسريع معالجة الملاحظات الميدانية وتوفير الاحتياجات التشغيلية والفنية للمؤسسات، مؤكدة أن دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل أولوية ضمن سياسات الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية.