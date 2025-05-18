الكيلاني: صرف منحة الزوجة والأولاد مستمر وخطتنا الرقمية تضمن العدالة والشفافية

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني، أن الوزارة تواصل جهودها لضمان وصول منحة الزوجة والأولاد إلى مستحقيها، وذلك في إطار خطتها الشاملة للتحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الاجتماعية في كافة مناطق ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة مع مدير إدارة منحة الزوجة والأولاد، لمتابعة إجراءات صرف المنحة عن الربع الثاني من العام الجاري، والتأكد من انتظام سير العمل الإداري والمستندي وفق المعايير المطلوبة.

وناقش الاجتماع جاهزية بيانات المستفيدين ومدى استعداد الفرق المختصة لبدء عملية الصرف بدقة وعدالة، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان انسيابية وسلاسة الإجراءات.

وشددت الكيلاني على أن الوزارة ماضية في تطوير بنيتها التحتية الرقمية بما يُسهّل الخدمات ويوفر العدالة في إيصال الدعم لمستحقيه، مؤكدة التزام الحكومة بتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية وتعزيز الشفافية في آليات العمل.