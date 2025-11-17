الكيلاني: لا تأخير في وصول المنحة للمواطنين ونعمل لتحسين الخدمات

تابعت وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني، في اجتماع مع مدير إدارة المنحة، حمزة الكراتي، مستوى تقدم العمل في الملاحق التنفيذية وآليات تطوير منصات التسجيل والاستعلام والمطابقة، باعتبارها أحد أبرز الأدوات الخدمية المرتبطة بحقوق المواطنين.

وقدم الكراتي عرضاً تفصيلياً لحالة المنظومة الرقمية، شمل نسب الإنجاز في تحديث قواعد البيانات وتحسين مسارات الاستعلام، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لمعالجة الملاحظات الفنية ورفع جاهزية المنصات لضمان استجابة أسرع وأكثر دقة.

وأكدت الكيلاني على ضرورة تعزيز القدرات التقنية للإدارة، وتسريع عمليات المطابقة واستكمال الملفات المستحدثة للمواطنين، مشددة على أن الوزارة لن تسمح بأي تأخير يؤثر على وصول المنحة لمستحقيها.

كما وجهت الوزيرة بتوفير تقارير متابعة دورية، والالتزام بأعلى معايير الجودة في تشغيل المنصات وتحسين تجربة المستخدمين.