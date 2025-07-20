الكيلاني: ملتزمون بسياسات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس اللجنة العليا لشؤون المهجرين، وفاء الكيلاني، اجتماعًا موسّعًا بديوان الوزارة، خُصص لمتابعة سير العمل في ملف منح النازحين، والاطلاع على آليات توزيع القيم المخصصة لهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان وصول الدعم للفئات المستحقة وتعزيز الشفافية في الإجراءات المعتمدة.

وأكدت الكيلاني خلال الاجتماع، الذي حضره مديرو الإدارات المختصة، على أهمية الاستمرار في تحديث قواعد بيانات النازحين، وتطوير آليات الصرف والتوثيق المالي والإداري، بما يضمن كفاءة وعدالة تقديم المنح، ويعالج أية معوقات قد تعرقل انتظام صرفها في مختلف المناطق.

كما تابعت الوزيرة الجوانب الإدارية واللوجستية داخل الوزارة، مشددة على ضرورة رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتفعيل التنسيق بين الإدارات المختلفة، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتبسيط الإجراءات بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.

وشددت الكيلاني على التزام الوزارة بتنفيذ السياسات الوطنية الخاصة بالحماية الاجتماعية، داعية إلى تكثيف الجهود لدعم الفئات الهشة والمتضررة من الأزمات، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى بناء منظومة اجتماعية أكثر فاعلية واستدامة.