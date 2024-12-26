«الكيلاني» نائبا لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

انتُخِبت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني نائباً لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وذلك خلال أعمال الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة.



وبحسب ما أفادت الوزارة، يعد هذا الانتخاب تأكيداً على الدور البارز الذي تلعبه ليبيا في تعزيز العمل العربي المشترك في مجال التنمية الاجتماعية، ويعكس مكانتها الفاعلة في دعم قضايا الأسر والتنمية المستدامة في المنطقة.

وفي تصريح لها عقب انتخابها، أكدت الكيلاني أن هذا المنصب يتطلب بذل مزيد من الجهود لتعزيز التنسيق بين الدول العربية في مجالات الشؤون الاجتماعية، وتطوير السياسات المشتركة التي تساهم في تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.

يُشار إلى أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، يعد من أهم الهيئات التي تتابع تنفيذ قرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، حيث يعكف على وضع السياسات والآليات اللازمة لدعم المشاريع الاجتماعية والتنموية في الدول العربية.

كما يعمل المكتب على تعزيز التعاون العربي في مجالات دعم الأسر المنتجة، التعليم، الرعاية الصحية، وتنمية الموارد البشرية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة في المنطقة.