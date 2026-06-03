الكيلاني: نتابع يومياً أوضاع المتضررين في المناطق المنكوبة

تابعت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني، خلال اجتماع عقدته مع مدير إدارة المساعدات والشؤون الإنسانية والخبير الاجتماعي بالوزارة، مستجدات الأوضاع الإنسانية في المناطق التي تضررت جراء سيول الأودية، إضافة إلى تقييم الاحتياجات العاجلة للأسر المتأثرة.

وبحسب ما أوردته وزارة الشؤون الاجتماعية، فقد تناول الاجتماع عرضًا شاملًا للوضع الميداني وما خلفته السيول من أضرار متفاوتة في عدد من المناطق، إلى جانب استعراض الجهود التي تبذلها فرق الوزارة لضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع على أهمية رفع مستوى الجاهزية الميدانية، وتسريع عمليات حصر الاحتياجات الضرورية للأسر المتضررة، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها الأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة، لضمان توفير الدعم اللازم لهم في ظل هذه الظروف الطارئة.

كما شددت الكيلاني على استمرار المتابعة اليومية للأوضاع في المناطق المتضررة، مع تكثيف الجهود وتسخير الإمكانات المتاحة لتعزيز سرعة الاستجابة الإنسانية، بما يسهم في التخفيف من آثار الأزمة على المواطنين وضمان استقرار أوضاعهم المعيشية.