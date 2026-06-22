الكيلاني: نعمل على ضمان وصول «الدعم» إلى مستحقيه

عقدت وزيرةُ الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني، اجتماعاً مع مدير إدارة منحة الزوجة والأولاد حمزة الكراتي، لمتابعة سير العمل بالإدارة واستعراض مستجدات تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير الخدمات وتحسين مستوى الأداء المقدم للمواطنين.

وبحسب وزارة الشؤون الاجتماعية، تناول الاجتماع مراجعة بيانات الأسر التي استكملت إجراءات التسجيل وتحديث بياناتها عبر المنصات الإلكترونية التابعة للوزارة، ضمن خطة التحول الرقمي التي تعمل الوزارة على تنفيذها بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تسهم في رفع كفاءة العمل وتسريع إنجاز المعاملات والخدمات.

كما ناقش الاجتماع الترتيبات الفنية والإدارية الخاصة بصرف الملاحق المتعلقة بمنحة الأولاد دون سن الثامنة عشرة، ومنحة الزوجة، والبنات فوق سن الثامنة عشرة، للمستفيدين الذين استكملوا إجراءات تحديث البيانات وخضعت ملفاتهم للمراجعة والاعتماد وفق الضوابط المعتمدة.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني أهمية مواصلة تحديث البيانات وتطوير الأنظمة الرقمية المعتمدة داخل الوزارة، بما يعزز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفق الآليات المعتمدة.

وشددت الكيلاني على ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة المتعلقة بصرف الملاحق المالية في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.