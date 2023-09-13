«الكيلاني» و«الشلماني» يبحثان ترتيبات عاجلة للنزلاء المتضررين جرّاء «دانيال»

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” في اجتماعها أمس الثلاثاء، في مدينة طرابلس، مع مدير مجمع المرج للرعاية الاجتماعية الشاملة “عبدالحكيم الشلماني” الترتيبات العاجلة لمعالجة أوضاع النزلاء المتضررين جراء العاصفة “دانيال” التي تعرض لها المركز .

ووفقا لما ورد بمنصة “المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية” لقد أكدت “الكيلاني” على ضرورة تكثيف الجهود وتسخير كافة الإمكانيات لتخفيف معاناة المواطنين، وتوفير الاحتياجات الأولية اللازمة للأسر الليبية بالتعاون مع فروع الشؤون الاجتماعية بالمناطق والمدن المتضررة.

وأضافت: أن الوزارة شكلت لجانا تعمل 24 ساعة لمتابعة الوضع وتقديم الرعاية الاجتماعية الشاملة للأسر المتضررة.

من جهته، قال “الشلماني”: أن المجمع سخّر كافة الإمكانيات والجهود من الساعات الأولى من أجل رأب الصدع وتذليل الصعاب للمواطنين.