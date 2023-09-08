«الكيلاني» و«اليونيسف» تبحثان سبل التعاون لخدمة أطفال ليبيا

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” أمس الخميس، في مدينة طرابلس، مع ممثلي منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” في ليبيا، لبحث سبل التعاون لخدمة الأطفال في ليبيا.

ووفقاً لما ورد بمنصة “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” أن الاجتماع تناول بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في عام 2022، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال حماية الطفل وتحسين الخدمات المقدمة له.

كما ناقش الاجتماع البرامج المشتركة التي تنفذها “اليونيسف” في ليبيا، مثل مراكز بيتي لإيواء الأطفال، والتي من المقرر افتتاحها قريباً، إضافة إلى برامج التدريب والدعم الفني للوزارة والجهات التابعة لها.

وأكّد الجانبان على أهمية التعاون المشترك لضمان مستقبل أفضل للأطفال في ليبيا.