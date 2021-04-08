اللافي: إخراج القوات الأجنبية مطلب شعبي والحرب لن تعود

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، أن إخراج القوات الأجنبية من البلاد يعد مطلب شعبي، مشيراً إلى أنه في حال توحيد الجيش الليبي فلن تكون هناك حاجة للميليشيات، وفق قوله.



وقدم اللافي، في مقابلة صحفية، الشكر إلى الحكومة الإيطالية على مساعدتها في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن السلام الداخلي الذي تحقق مؤخراً يعتمد على هذا أيضاً.

وذكر اللافي أن مؤتمر باليرمو حول ليببا كان مهمًا، فضلاً عن الدعم في مؤتمر تونس، مشدداً على أن العملية الديمقراطية الجارية ستعمل على تجنب مخاطر اندلاع الحروب والفوضى من جديد.

وشدد اللافي على أن الحرب لن تعود حيث هناك نظام السلطة الموحد، مؤكداً على أن دعم إيطاليا ودول أخرى يساعد على ترك الحرب.

وأشار اللافي إلى أن الوزراء يمثلون كل ليبيا ويأتون من جميع أنحاء البلاد وهذا يعد قوة وضمانة، موضحاً ان الأمن مسؤولية الرئاسة.

وكشف اللافي أن هناك تواصل منذ شهر مع القوات العسكرية في برقة وطرابلس، مضيفا: “التقينا بمجموعة 5 + 5 التي تضم برقة وطرابلس والقادة العسكريين من الطرفين”، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وتابع اللافي: “نعمل على إنشاء كيان يجمع هذه القوات العسكرية”، موكداً أن “تجديد الجيش وإعادة توحيده ليس بالمهمة السهلة، ولكن سنحقق نتيجة جيدة”.