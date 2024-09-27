اللافي: اتفاق مصرف ليبيا المركزي خطوة إيجابية

أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي أن التوقيع على الاتفاق النهائي بشأن مصرف ليبيا المركزي يُمثل خطوة إيجابية نحو توحيد المصرف وإنهاء الانقسام المالي.

جاء ذلك خلال مشاركته، الخميس، في مراسم توقيع الاتفاق بين ممثلي مجلسي النواب والدولة بشأن حل أزمة المصرف المركزي والإعلان عن إجراءات ومعايير وآجال تعيين قيادة جديدة لمصرف ليبيا المركزي، وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي.

ورحب اللافي في كلمته أثناء التوقيع، بهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية بعثة الأمم المتحدة.

وأضاف النائب بالمجلس الرئاسي أن إنهاء هذه الأزمة كان ضرورة قصوى لاستقرار البلاد، وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة الاقتصادية.

كما أعرب اللافي عن أمله بأن يكون هذا الاتفاق، خطوة أولى نحو معالجة الانسداد السياسي والدفع بالعملية السياسية نحو الحل الشامل.