«اللافي»: استخدام القوة لحسم التنافس السياسي أمر لا يخدم مصلحة ليبيا

أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مواصلتهم السير نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية، الذي قطع الراسي فيه خطوات ملموسة.

وتابع اللافي أنّ ملكية الحوار لجميع الليبيين، وأنّه لن يفرط فيما تحقق من مكتسبات على صعيد إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات.

وأضاف اللافي أنّه الجميع يجب أن يدركوا أنّ الدرس المستفاد من تاريخ ليبيا الحديث، أنّ اللجوء للقوة لحسم التنافس السياسي أمر لايخدم البلاد بل يدخلها فيما لا يحمد عقباه.

واختتم عضو المجلس الرئاسي أنّه الأوان لتجاوز كافة الخلافات من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، والدفع بالبلاد نحو البناء والاستقرار، وصولًا لانتخابات حرة نزيهة.