اللافي: الانتخابات الطريق لإنهاء تعدد المؤسسات في ليبيا

استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي في مدينة الزاوية عددًا من عمداء بلديات المنطقة الغربية، إلى جانب مجموعة من الحكماء والأعيان ووجهاء وأبناء المنطقة، وذلك في إطار لقاء معايدة بمناسبة عيد الفطر، في اجتماع حمل طابعًا اجتماعيًا وسياسيًا عكس روح التماسك الوطني والمسؤولية المشتركة تجاه مستقبل البلاد.

واستُهل اللقاء بتبادل التهاني بعيد الفطر، قبل أن يتحول إلى مساحة للحوار الوطني تناول أبرز التحديات التي تواجه ليبيا في المرحلة الراهنة، حيث أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي أن ليبيا ستظل وطنًا واحدًا موحدًا عصيًا على القسمة أو التجزئة، مشددًا على أن الحفاظ على وحدة ترابها ونسيجها الاجتماعي يمثل التزامًا وطنيًا لا يقبل التهاون.

وأوضح اللافي أن المرحلة الحالية تتطلب اعتماد مقاربة مختلفة تقوم على الحكمة والتعقل، مع ضرورة تجاوز الحسابات الضيقة والانتصار لقيم التسامح والإيثار، باعتبارها المدخل الأساسي لتجاوز حالة الانقسام السياسي واحتواء حدة الاستقطاب التي أثرت على المشهد العام في البلاد.

وشدد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي على أن الليبيين يستحقون قيام سلطة شرعية موحدة تستمد مشروعيتها من إرادة الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة، بما ينهي حالة تعدد المؤسسات ويمهد لمرحلة جديدة تستعيد فيها الدولة تماسكها وهيبتها.

وأكد اللافي أن استقرار ليبيا يمثل خطًا أحمر لا يمكن القبول بأي مساس به، محذرًا من أن أي عبث، حتى وإن كان محدودًا، من شأنه تقويض التوازن القائم وإدخال البلاد في مسارات غير محسوبة.

كما نوه بالدور المحوري الذي تؤديه القيادات الاجتماعية، وفي مقدمتهم عمداء البلديات والحكماء والأعيان، في تعزيز السلم الأهلي وتوجيه الرأي العام نحو التهدئة والتوافق، موضحًا أن هذه المكونات تشكل ركيزة أساسية في دعم جهود توحيد مؤسسات الدولة والدفع بالعملية السياسية نحو مسارها الصحيح.

وفي ختام اللقاء، عبر الحاضرون عن دعمهم لكافة المساعي الوطنية الرامية إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار، وصولًا إلى قيام دولة موحدة تلبي تطلعات الشعب الليبي في الأمن والتنمية والعيش الكريم.

ويأتي هذا اللقاء في سياق جهود سياسية ومجتمعية متواصلة تهدف إلى تعزيز التوافق الوطني ودعم مسار الاستقرار في ليبيا، في ظل مطالب متزايدة بإنهاء حالة الانقسام المؤسسي والانتقال إلى مرحلة سياسية قائمة على مؤسسات شرعية منتخبة.