اللافي: الشباب هم صُناع السلام

شارك النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الحوارية التي أقيمت خلال انطلاق الملتقى الشبابي للمؤثرين الليبيين، في العاصمة طرابلس، بمشاركة عضو مجلس إدارة المنتدى الشبابي الليبي.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن الجلسة تركزت على دور الشباب في المصالحة الوطنية.

وأكد اللافي بأن الشباب لديهم القدرة على التغيير بالكلمة الصادقة التي تدعوا للسلام، وليس بالحروب التي راح ضحيتها آلاف الشباب، وساهمت في تمزق النسيج الاجتماعي.

كما أكد النائب بالمجلس الرئاسي أن الشباب هم صناع السلام، ومشاركتهم في الملتقى تفصح عن رغبتهم الجادة في تحقيق الاستقرار الذي يدعو إليه المجلس الرئاسي من خلال مشروع المصالحة الوطنية ورؤيته الاستراتيجية التي وضعها خبراء ليبيين بمشاركة أساتذة مختصين من الجامعات الليبية.