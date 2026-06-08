اللافي: الصين شريك مهم لـ«دعم الاستقرار» في ليبيا

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا ما شيوي ليانغ، في العاصمة طرابلس، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطوير التعاون المشترك.

وتناول اللقاء، الذي عُقد في طرابلس، مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا والصين.

كما ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد اللافي خلال اللقاء أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الصين في دعم الجهود الرامية إلى معالجة الانسداد السياسي، ومساندة المسار الوطني الهادف إلى ترسيخ الاستقرار والحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسيادتها.

من جانبه، جدد السفير الصيني تأكيد موقف بلاده الداعم لوحدة ليبيا واستقرارها، مع الاستعداد لمواصلة دعم الدولة الليبية في المحافل الدولية، وتعزيز التعاون مع المجلس الرئاسي في جهوده الهادفة إلى دعم الاستقرار ودفع العملية السياسية، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والتنمية والازدهار.

وتأتي هذه المباحثات في إطار العلاقات المتنامية بين ليبيا والصين، حيث تسعى طرابلس إلى تعزيز شراكاتها الدولية في مجالات الاقتصاد والتنمية، بينما تؤكد بكين استمرار دعمها للاستقرار السياسي في ليبيا ضمن مقاربة دبلوماسية قائمة على التعاون والتوازن في العلاقات الدولية.