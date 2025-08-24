اللافي: المجلس الرئاسي ماضٍ في مسؤولياته ويدعو إلى شراكة وطنية تقود إلى انتخابات تنهي الأزمة

أكد النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أن المجلس الرئاسي يواصل أداء مهامه في ظل مرحلة دقيقة تمر بها البلاد، مشدداً على ثوابت العمل الوطني، وفي مقدمتها حماية السيادة الليبية، وصون وحدة المؤسسات، والسعي الجاد نحو تجديد الشرعية عبر انتخابات حرة وشفافة تعيد لليبيين حقهم في تقرير مصيرهم.

وجاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به اللافي، عقب إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، السيدة هانا تيتة، أمام مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها البعثة الأممية في سبيل تجاوز حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد.

وقال اللافي: “نرحب بالعمل الوثيق مع السيدة تيتة وبعثة الأمم المتحدة، لضمان إنجاح خارطة الطريق المعروضة، بما يجعلها جسراً نحو الاستقرار، لا محطة لتعطيل المسار السياسي من جديد”.

وأضاف أن “رغم التباين الدولي حيال الملف الليبي، فإن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبياً خالصاً، وأن الدعم الخارجي لن يكون فاعلاً إلا إذا انسجم مع الإرادة الوطنية الجامعة”.

وأشار النائب إلى أن المجلس الرئاسي يعمل على تأمين شراكة وطنية حقيقية، تُحوّل الدعم الدولي إلى أداة استقرار، لا إلى مصدر خلاف، مؤكداً التزام المجلس بالتعاون مع كافة القوى الوطنية والشركاء الدوليين من أجل التمهيد لانتخابات تعيد بناء الشرعية، وتُرسخ السلام، وتفتح الطريق نحو مستقبل آمن ومستقر لكل الليبيين.

وختم اللافي تصريحه بدعوة كافة الفرقاء والشركاء السياسيين للعمل سوياً على صياغة مشروع وطني جامع، يعيد توحيد المؤسسات، ويُطلق عملية سياسية شاملة تستعيد سيادة الدولة وقرارها الوطني، من خلال حوار يرتكز على الثقة ويهدف لتحقيق مصلحة الوطن العليا.