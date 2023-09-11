«اللافي»: المجلس الرئاسي يتابع جهود الإغاثة في شرق البلاد

المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي | نُشر: الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 14:57 | آخر تحديث: 11 سبتمبر 2023 - 14:59 نُشر: الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 14:57
ليبيا
وكالة الأنباء الليبية
«اللافي»: المجلس الرئاسي يتابع جهود الإغاثة في شرق البلاد

أكّد النائب بالمجلس الرئاسي، “عبد الله اللافي” اليوم الاثنين، أن المجلس يتابع مع الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب؛ الجهود المبذولة للإغاثة في مناطق شرق البلاد المتضررة من الفيضانات والسيول.

ووفقاً لما ورد من “المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي” قال اللافي: أنه في تواصل دائم مع رئيس الحكومة “أسامة حماد” من أجل تنسيق الجهود وضمان وصول المساعدات إلى المتضررين.

كما أكد “اللافي”: أنّ المجلس الرئاسي يتابع عمل جميع المؤسسات الليبية لرفع درجة الاستعداد، من أجل تكثيف عمليات الدعم والإغاثة.

آخر تحديث: 11 سبتمبر 2023 - 14:59
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