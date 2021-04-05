اللافي: المصالحة الوطنية ركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار بين الليبيين

أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الاثنين، عن تأسيس المفوضية العليا للمصالحة لتكون صرحا يجمع الليبيين ويجبر الضرر ويحقق العدالة بينهم بما يكفله القانون.

من جانبه أكد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أن مشروع المصالحة الوطنية يعد ركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار بين الليبيين.

وأوضح اللافي في كلمته عقب الإعلان عن تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، أن هذا المشروع جاء لاستعادة الثقة بين كل الليبيين وإزالة الخلافات وإنهاء الهفوة بينهم، وكما أنه لا يخضع لأي سلطة أو كيان سياسي وهو عمل وطني متحرر من أي قيود أو توجهات سياسية.

وبيّن اللافي أن هذا العمل مؤسس على شخصيات وطنية ذات أهمية اجتماعية وسياسية تحضى بثقة الليبيين جميعا واحترامهم، وأن لديهم القدرة على تقديم عمل ناضج وذو فائدة عظيمة ويمثلون مساحة واسعة من النسيج الاجتماعي والخارطة الجغرافية في ليبيا.

وشدّد عضو المجلس على أن هذا المشروع يتطلب العمل في إطار منظم وخطة واضحة وجدول زمني محدد حتى نتمكن من تحقيق المصالحة الوطنية.